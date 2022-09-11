وفاة رضيع بطريقة مأسوية.. هذا ما جرى في عربصاليم

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توفّي الرضيع "ع.ع." (4 أشهر)، إثر سقوطه من على درّاجة ناريّة في بلدة عربصاليم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.وفي التفاصيل، فإنّ الطفل الرضيع كان مع والديه على متن دراجةٍ ناريّة في المنطقة المذكورة، وقد سقط على الطريق ليفارق الحياة على الفور.وإثر ذلك، نُقلت جثة الرضيع إلى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، فيما فتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادث.