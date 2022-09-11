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لبنان

"يُرجى الانتباه".. نائبٌ يُطلق تحذيراً بشأنِ "أمرٍ عجيب"!

Lebanon 24
11-09-2022 | 12:14
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غرّد عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" النائب قبلان قبلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "قيل اليوم إنّ عطلاً طرأ على كابل IMEWE البحري.. تم التدقيق في مواقع عالمية وخاصة العائدة لشركة إتصالات مصر وإتصالات إيطاليا وأورانج وموقع IMEWE، وقد خلت من أية إشارة لعطل طرأ في الأيام الأخيرة. السؤال: ما خلفية هذا الاعلان وماذا يحضرون للبنان.. عجيب وغريب. للبحث صلة يرجى الانتباه".
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