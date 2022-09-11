Advertisement

لبنان

عبر "تويتر".. ردّ "ناريّ" من جوزيف أبو فاضل على ماريو عون

Lebanon 24
11-09-2022 | 12:53
A-
A+
Doc-P-989531-637985226785249871.jpg
Doc-P-989531-637985226785249871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علّق المُحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على تغريدة للنائب السابق ماريو عون كان أعلن فيها تبلغه قرار فصلِه من "التيار الوطني الحر".
Advertisement
وقال أبو فاضل في منشورٍ له عبر حسابه على "تويتر": "لو بتشرح جملتك لن أحيد عن مبادئي التي تتمثل بخط العماد ميشال عون. شو ها الخط؟ خط قلة الوفاء؟ خط الكرامة؟ خط طردك؟ خط ما خلونا؟ خط مكافحة الفساد؟ خط مشاكل جبران مع كل الناس؟ خط النفاق؟".
 
وأضاف: "لائحة الطرد ستطول وشوية كرامة يا نقيب، الموت مش خوف، خط إنفصامن وسمسراتن..؟".
 
وختم أبو فاضل منشوره: "قال لن أحيد قال". 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:29 | 2022-09-11
22:37 | 2022-09-11
22:47 | 2022-09-11
23:18 | 2022-09-11
23:14 | 2022-09-11
23:14 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website