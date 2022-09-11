عبر "تويتر".. ردّ "ناريّ" من جوزيف أبو فاضل على ماريو عون

علّق المُحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على تغريدة للنائب السابق ماريو عون كان أعلن فيها تبلغه قرار فصلِه من "التيار الوطني الحر".

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وقال أبو فاضل في منشورٍ له عبر حسابه على "تويتر": " لو بتشرح جملتك لن أحيد عن مبادئي التي تتمثل بخط العماد ميشال عون. شو ها الخط؟ خط قلة الوفاء؟ خط الكرامة؟ خط طردك؟ خط ما خلونا؟ خط مكافحة الفساد؟ خط مشاكل جبران مع كل الناس؟ خط النفاق؟".

وأضاف: "لائحة الطرد ستطول وشوية كرامة يا نقيب، الموت مش خوف، خط إنفصامن وسمسراتن..؟".

