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لبنان
عبر "تويتر".. ردّ "ناريّ" من جوزيف أبو فاضل على ماريو عون
Lebanon 24
11-09-2022
|
12:53
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علّق المُحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على تغريدة للنائب السابق ماريو عون كان أعلن فيها تبلغه قرار فصلِه من "التيار الوطني الحر".
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وقال أبو فاضل في منشورٍ له عبر حسابه على "تويتر": "
لو بتشرح جملتك لن أحيد عن مبادئي التي تتمثل بخط العماد ميشال عون.
شو ها الخط؟ خط قلة الوفاء؟ خط الكرامة؟ خط طردك؟ خط ما خلونا؟ خط مكافحة الفساد؟ خط مشاكل جبران مع كل الناس؟ خط النفاق؟".
وأضاف: "لائحة الطرد ستطول وشوية كرامة يا نقيب، الموت مش خوف، خط إنفصامن وسمسراتن..؟".
وختم أبو فاضل منشوره: "قال لن أحيد قال".
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