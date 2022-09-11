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لبنان

إطلاق نارٍ في الناقورة.. ما القصّة؟

Lebanon 24
11-09-2022 | 14:26
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وقع إشكالٌ كبير، عصر اليوم الأحد، عند شاطىء الناقورة بين شبان من الضهيرة وآخرين من الناقورة تخلّله إطلاق نار وتضاربٌ بالسكاكين.

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وعلى الفور، تدخّلت قوّة من الجيش لفضّ الإشكال، كما جرى توقيف عدد من الشبان المتورطين به. 
 

 
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لبنان

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