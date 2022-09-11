إطلاق نارٍ في الناقورة.. ما القصّة؟

وقع إشكالٌ كبير، عصر اليوم الأحد، عند شاطىء الناقورة بين شبان من الضهيرة وآخرين من الناقورة تخلّله إطلاق نار وتضاربٌ بالسكاكين.



Advertisement وعلى الفور، تدخّلت قوّة من الجيش لفضّ الإشكال، كما جرى توقيف عدد من الشبان المتورطين به.

وعلى الفور، تدخّلت قوّة من الجيش لفضّ الإشكال، كما جرى توقيف عدد من الشبان المتورطين به.