غداً.. هَكذا سيُصبح سعر البنزين

أكّدت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24"، اليوم الأحد، "توجّه مصرف لبنان يوم غدٍ الإثنين لرفع الدعم نهائياً عن المحروقات"، مشيرة إلى أنّ ثمن البنزين سيصبح 100% على سعر الدولار في السوق الموازية.
وأوضحت المصادر أنه بسبب الخطوة المُرتقبة، فإن سعر البنزين قد يشهدُ قفزة جديدة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن أسعار المحروقات تنخفض عالمياً، وأضافت: "من الممكن أن يؤثر التراجع عالمياً على السعر في لبنان، إلا أنه ما من شيء محسوم حتى الآن، والسّاعات المُقبلة كفيلةٌ بكشف ذلك".
وفي ما خصّ السّعر المُرتقب للبنزين، فقد قالت المصادر: "إن حصلَ ارتفاع، فإنّ سعر البنزين قد يقفزُ فوق الـ630 ألف ليرة مجدداً. مع هذا، فإن الرّقم المُشار إليه مرهونٌ تماماً بما ستكشفه أسعار النفط العالمية".