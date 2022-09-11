غداً.. هَكذا سيُصبح سعر البنزين

أكّدت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24"، اليوم الأحد، "توجّه مصرف لبنان يوم غدٍ الإثنين لرفع الدعم نهائياً عن المحروقات"، مشيرة إلى أنّ ثمن البنزين سيصبح 100% على سعر الدولار في السوق الموازية.

Advertisement



وأوضحت المصادر أنه بسبب الخطوة المُرتقبة، فإن سعر البنزين قد يشهدُ قفزة جديدة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن أسعار المحروقات تنخفض عالمياً، وأضافت: "من الممكن أن يؤثر التراجع عالمياً على السعر في لبنان، إلا أنه ما من شيء محسوم حتى الآن، والسّاعات المُقبلة كفيلةٌ بكشف ذلك".