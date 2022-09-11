Advertisement

لبنان

غداً.. هَكذا سيُصبح سعر البنزين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-09-2022 | 14:37
A-
A+
Doc-P-989559-637985292863499515.jpeg
Doc-P-989559-637985292863499515.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24"، اليوم الأحد، "توجّه مصرف لبنان يوم غدٍ الإثنين لرفع الدعم نهائياً عن المحروقات"، مشيرة إلى أنّ ثمن البنزين سيصبح 100% على سعر الدولار في السوق الموازية.
Advertisement

وأوضحت المصادر أنه بسبب الخطوة المُرتقبة، فإن سعر البنزين قد يشهدُ قفزة جديدة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن أسعار المحروقات تنخفض عالمياً، وأضافت: "من الممكن أن يؤثر التراجع عالمياً على السعر في لبنان، إلا أنه ما من شيء محسوم حتى الآن، والسّاعات المُقبلة كفيلةٌ بكشف ذلك". 

وفي ما خصّ السّعر المُرتقب للبنزين، فقد قالت المصادر: "إن حصلَ ارتفاع، فإنّ سعر البنزين قد يقفزُ فوق الـ630 ألف ليرة مجدداً. مع هذا، فإن الرّقم المُشار إليه مرهونٌ تماماً بما ستكشفه أسعار النفط العالمية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:29 | 2022-09-11
22:37 | 2022-09-11
22:47 | 2022-09-11
23:18 | 2022-09-11
23:14 | 2022-09-11
23:14 | 2022-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website