مصدر حكوميّ ينفي تسلّم لبنان اليوم إحداثيات جديدة من هوكشتاين

نفى مصدر حكومي معنيّ لـ"لبنان24" ما يتم تداوله عن أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سلّم مسؤولين لبنانيين اليوم إحداثيات خط العوامات البحرية التي تشكل النقطة الأخيرة التي يتم التفاوض عليها، وذلك تحضيراً لإرسال عرضه الكامل الأسبوع المُقبل".

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وقال المصدر: "هذا الخبر غير صحيح".