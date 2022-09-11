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لبنان

كرامي قدم التعازي بالضحيّة محمود خضر في جبل محسن

Lebanon 24
11-09-2022 | 15:31
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قدم رئيس "تيار الكرامة" فيصل كرامي على رأس وفد من التيار، واجب العزاء بالضحية محمود خضر في قاعة المجتبى في جبل محسن.
 
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فيصل كرامي

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