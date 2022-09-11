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لبنان

فشل مساعي التأخير

Lebanon 24
11-09-2022 | 17:16
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فشلت مساعي تأخير فصل النائبين السابقين من التيار الوطني، ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها التيار ورئيسه عشية إنتهاء العهد العوني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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