فشل مساعي التأخير

فشلت مساعي تأخير فصل النائبين السابقين من التيار الوطني، ومراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها التيار ورئيسه عشية إنتهاء العهد العوني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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