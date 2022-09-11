يشترط حزب سيادي معارض على النواب التغييريين الإتفاق على أسس للتعاون في ملفات حساسة ومهمة، مقابل التجاوب مع مبادرتهم للتوافق على رئيس تسوية غير حزبي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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