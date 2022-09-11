27
o
بيروت
27
o
طرابلس
13
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
13
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المؤتمر العام لحركة"فتح" يُعقد في بيروت؟
Lebanon 24
11-09-2022
|
23:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت امال خليل في" الاخبار": تتهيّأ حركة فتح لعقد مؤتمرها العام الثامن بعد تأجيل قسري لعام واحد. جملة عوامل قد تجعل من المؤتمر استثنائياً. منها، إلى جانب احتمال انتخاب رئيس جديد للحركة خلفاً لمحمود عباس، احتمال آخر بعقد المؤتمر في بيروت للمرة الأولى.
Advertisement
وقد دخلت أقاليم ولجان فتح في ورشة مفتوحة تحضيراً لعقد المؤتمر الذي ينتظر أن يلتئم قبل نهاية العام الجاري. في ورشة العمل التي عقدت للأقاليم العربية والخارجية للحركة في لبنان، بين 25 و29 آب الماضي، طرح قياديون اقتراح عقد المؤتمر في بيروت، فلقي تأييداً واسعاً، إلا أن أسباباً لوجستية قد تمنع عقده لمصلحة رام الله، علماً بأن ورشة الأقاليم التي عقدت في بيروت حضرها ممثلون عن الأقاليم العربية والأوروبية؛ من ضمنها موريتانيا. كما سجلت مشاركة لافتة لقيادة إقليم غزة بوفد مؤلف من 23 شخصاً، منهم 14 أسيراً محرراً غادروا للمرة الأولى خارج القطاع. كما حضر أعضاء من المجلسين الثوري والاستشاري، ترأسهم أمين سر اللجنة المركزية جبريل الرجوب والقياديان عباس زكي وعزام الأحمد. وشكل المؤتمر العام أبرز بنود الورشة، إذ من المفترض أن يختتم بانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري ينتخب أعضاؤها رئيساً جديداً للحركة.
أمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات قال لـ«الأخبار» إن مكان عقد المؤتمر وموعده لم يحسما بعد. لكن «اقتراح بيروت يعكس العلاقة التاريخية بينها وبين المقاومة الفلسطينية. إذ إن بيروت احتضنت الثورة ودفعت أثماناً من أجل القضية وتشكل رمزاً لصمود المناضلين في الفصائل الفلسطينية والقوات المشتركة»، ما «يدفع كثيرين من رموز فتح إلى اقتراح عقد الاجتماعات الجامعة في بيروت لاستعادة مآثر الماضي».إلا أن الحنين وحده لا يكفي. إذ استجدّت أسباب عدة على العلاقة بين فتح والدولة اللبنانية التي تكون موافقتها شرطاً لعقد المؤتمر.يربط أبو العردات التطور الإيجابي بين فتح واللبنانيين بـ«تراكم التعاون والثقة منذ الأزمة السورية على المستويات السياسية والأمنية والحزبية». وتوّج التعاون بتفعيل قيادة العمل الفلسطيني المشترك الذي يضمّ ممثلين عن الفصائل كافة التي شكلت بعد معركة نهر البارد. ويميز أبو العردات دور فتح التي «لم تضيّع البوصلة خلال الأزمة السورية، وهو ما ظهرت مفاعيله في لبنان وسوريا على السواء. في دمشق، أعيد افتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يرفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة. وللمرة الأولى منذ عقود، أعادت السلطات السورية السماح للفتحاويين بالتنقل بالهوية كما كانت الحال عام 1969. أما في لبنان، فقد قمنا بدور رئيسي في إحباط عدد من العمليات الأمنية الخطيرة». عربياً أيضاً، برز دور لفتح على هامش الأزمات الأخيرة. بحسب أبو العردات، أدّت الحركة دور وساطة بين ليبيا ومصر وحاولت القيام بدور وسيط في أزمة اليمن. وبموازاة الدور اللبناني والمصري في المصالحة الفلسطينية، دخلت الجزائر على الخط للقيام بدور رديف. وهنا، لفت أبو العردات إلى أن موقع الجزائر فلسطينياً لا يقل عن بيروت. فهي «الدولة العربية الوحيدة التي لا تزال تدفع بانتظام مستحقات لمنظمة التحرير».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
Lebanon 24
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
03:14 | 2022-09-12
12/09/2022 03:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
02:00 | 2022-09-12
12/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
03:35 | 2022-09-12
12/09/2022 03:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
09:43 | 2022-09-12
12/09/2022 09:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات في بيروت.. ما جديد قطع الطرقات؟
Lebanon 24
تحرّكات في بيروت.. ما جديد قطع الطرقات؟
06:31 | 2022-09-12
12/09/2022 06:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:27 | 2022-09-12
توقيف شخص في الجنوب بقرار قضائي.. السبب غير مُتوقّع!
14:33 | 2022-09-12
مأساة داخل سجن القبة.. "أزمة قلبية" تُنهي حياة أحد السجناء
14:30 | 2022-09-12
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
14:23 | 2022-09-12
تحرّك في آخر لحظات.. الجيش يُحبط عملية هجرة جماعية في الشمال
14:00 | 2022-09-12
عن حقل كاريش و "حزب الله".. ماذا كشف أحد المسؤولين الإسرائيليين؟
13:37 | 2022-09-12
جريمة جديدة في طرابلس.. ما الذي جرى مساء اليوم؟
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
12/09/2022 22:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
12/09/2022 22:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
12/09/2022 22:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact