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لبنان

أداء خبير مالي يثير ضجة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2022 | 01:45
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يثير الاداء المهني لخبير اقتصادي ونقدي له العديد من الاطلالات الاعلامية الكثير من الجدل، حيث يشير خصومه في سلسلة محطات صحافية الى دور كبير قام به على صعيد سوق الصيرفة .

وتقول المصادر المطلعة "إن ما يثار حول هذا الخبير قد لا يكون مهما او دقيقاً بالكامل، لكن قربه من "حزب الله" هو الذي يوحي بوجود مساع من الحزب للدخول الجدي والفعلي على خط التأثير على سعر الصرف".

وتشير المصادر "الى ان هذا الخبير بات يسيطر على جزء لا بأس به من سوق بيع وشراء الدولار الاميركي ما يسمح له بالتأثير على سعر صرف الدولار، بشكل او بآخر خلال المرحلة المقبلة".

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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