أين التغطية الاستشفائية لكبار السن؟

لم يعد المسنون يستطيعون الحصول على تغطية استشفائية كاملة بعد استفحال الأزمة الاقتصادية في لبنان والارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار وبات التعويض عليهم يحصل بشكل لا يذكر، وهذا ما بدأوا يعانون منه.

ففي حين كانت وزارة الصحة تقوم بتغطية التكاليف كاملة للمسنين، بات هذا الأمر غير متاح حاليًّا نظرًا إلى أن دعم الوزارة يكون على أساس سعر صرف 1500 في حين سعر صرف الدولار ارتفع ما يضطرهم إلى دفع الفرق.

Advertisement