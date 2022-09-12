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لبنان

يزبك: هذا المطلوب من الرئيس المقبل

Lebanon 24
12-09-2022 | 02:19
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أكد النائب غياث يزبك ان كلام البطريرك بشارة الراعي بالأمس يتناغم مع خطابه الرئاسي، مشيراً الى ان القوات اللبنانية تتفق معه حول تفسيره للرئيس القوي.
يزبك شدد في حديث الى صوت كل لبنان، على ان واجب الرئيس الجديد ان يتواصل مع كل المكونات اللبنانية ولا سيما خاطف البلاد حزب الله، وان يكون الحوار ندّياً إذ لا يمكن للرئيس تغطية مهاجمة الحزب للدول العربية أو سلاحه القاتل للدولة اللبنانية.
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وقال يزبك ان المطلوب من الرئيس مقاربة كل مشاكل لبنان وان يعرف كيفية اعلاء شأن اتفاق الطائف والا يكون رئيساً مستقوياً بفصيل مسلح يشكل الدويلة.
ورداً على سؤال، أوضح يزبك ان القوات منذ الاطلالة الاولى بعد الانتخابات النيابية أبدت استعدادها للتلاقي مع السياديين والمستقلين كافة. 
وإذ اشار يزبك الى انه لا يمكن الخروج من الازمة إلّا من خلال لبننة الاستحقاق الرئاسي، اعتبر ان القول ان مصير البلد مرتبط بالخارج هي عملية تآمر على خلاص لبنان.
 
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