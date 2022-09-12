حريق بين المقابر... اليكم التفاصيل (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق خلال ساعات الصباح، في احدى المدافن في مدينة صيدا وتحديدا في " المقبرة القديمة".

وناشد الاهالي عناصر الدفاع المدني التدخل سريعا منعا لامتداد الحريق.