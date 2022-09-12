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لبنان

حريق بين المقابر... اليكم التفاصيل (صورة)

Lebanon 24
12-09-2022 | 02:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق خلال ساعات الصباح،  في احدى المدافن في مدينة صيدا وتحديدا في " المقبرة القديمة".
 
وناشد الاهالي عناصر الدفاع المدني التدخل سريعا منعا لامتداد الحريق.
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حريق

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