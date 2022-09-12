وزير يتحدث عن توحيد سعر الصرف.. هذا ما قاله

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أكد الوزير والنائب جورج بوشكيان ان الرؤية لا تزال غير واضحة حول مسالة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشيراً الى ان المشكلة تكمن في التفاصيل.وفي حديث الى صوت كل لبنان، لفت بوشيكيان الى اننا متمسكون بكل ما طرحناه من حقوق للبنان متمنياً ان تكون الامور أكثر وضوحاً في الايام المقبلة.وعن جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة، اعتبرها بوشيكيان نقطة التحول الأساسية للقطاع العام، وقال ان الاتجاه هو لتوحيد سعر الصرف في الموازنة واعتماد سعر منصة صيرفة.