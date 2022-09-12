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لبنان

الجيش يداهم مبان سكنية للنازحين السوريين

Lebanon 24
12-09-2022 | 02:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ الجيش مجموعة من المداهمات لمبان سكنية، يعيش فيها نازحون سوريون، وذلك في منطقة البيرة في عكار.
 
وخلال المداهمات الي اتت على خلفية الجريمة التي حصلت مؤخرا في بلدة البيرة، قام الجيش بتوقيف 4 أشخاص.
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