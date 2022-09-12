"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)

يتصدر زواج داليا جنبلاط ابنة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من نجل رئيس مجلس إدارة الـ LBCI جوي الضاهر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد بارك جنبلاط أمس زواج ابنته من خلال نشر صورة له مع العروسين وعلّق عليها بالقول: "ألف مبروك لجوي وداليا، مع تمنياتي القلبية والحارة بحياة سعيدة وهانئة تسودها المحبة والإستقرار والنجاح".

الف مبروك لجوي وداليا مع تمنياتي القلبية والحارة بحياة سعيدة وهانئة تسودها المحبة والاستقرار والنجاح #لبنان #المختارة #ادما pic.twitter.com/uDy8aSRYfB — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 11, 2022 Advertisement

داليا التي يُشبهها العديد بوالدها ليست فتاة تقليدية بل "مختلفة" بقدر والدها. عرفت بتسريحات وألوان الشعر الجريئة، وهي تعشق والدها، وتصفه برجل حياتها ومثالها الأعلى.

تشبه والدها بأمور كثيرة، تحبّ المرح مثله ولا تلتزم بحدود في التصرّف أو القول، فتراها، مثلاً، تنشر صوراً لها وهي تضع وشماً على جسدها وأخرى وهي ترقص أو تلهو كالأطفال.

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كما تملك داليا بعض ملامح والدتها جيرفت، وهي أردنيّة من أصول شركسيّة جمعتها مع والدها قصّة حبّ تكلّلت بالزواج في العام 1981. وقد نشرت عدة صور لوالديها معا ولوالدتها لوحدها وعلّقت عليها بالقول: ملكة قلبي".

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داليا من مواليد عام 1986 أي تبلغ من العمر 36 عاما، وقد تزوجت مؤخرا مدنيا من جوي الضاهر، على ان يُقام حفل كبير للمناسبة في المختارة في 16 أيلول الجاري.