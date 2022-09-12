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لبنان

الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم

Lebanon 24
12-09-2022 | 03:35
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الإثنين، جدولاً جديداً بأسعار المحروقات والمشتقات النفطية، وقد جاء على النحو التالي:

1- بنزين 95 أوكتان: 638 ألف ليرة لبنانية (زيادة 20 ألف ليرة عن السعر السابق)
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2- بنزين 98 أوكتان: 653 ألف ليرة لبنانية (زيادة 20 ألف ليرة عن السعر السابق)

3- الديزل (المازوت): 790 ألف ليرة لبنانية (تراجع 1000 ليرة عن السعر السابق)

4- الغاز: 350 ألف ليرة لبنانية (زيادة 2000 ليرة عن السعر السابق) 

إلى ذلك، قال عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، اليوم الإثنين، بعد صدور الجدول إن "سعر البنزين بات 100% على سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد رفع الدعم بشكل كامل".

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