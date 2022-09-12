سعر دولار "صيرفة" قد يرتفع.. كيف سيُصبح اليوم؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "سعر الدولار على منصة صيرفة قد يشهدُ استقراراً، اليوم الإثنين، عند سعر 28200 ليرة لبنانية، في حين أنّ هناك ترجيحات بارتفاعٍ إضافي أيضاً قد لا يتجاوز حدود الـ28600 ليرة لبنانيّة".

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