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لبنان

سعر دولار "صيرفة" قد يرتفع.. كيف سيُصبح اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2022 | 03:52
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ "سعر الدولار على منصة صيرفة قد يشهدُ استقراراً، اليوم الإثنين، عند سعر 28200 ليرة لبنانية، في حين أنّ هناك ترجيحات بارتفاعٍ إضافي أيضاً قد لا يتجاوز حدود الـ28600 ليرة لبنانيّة".
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أضافت: "الترقب سيد الموقف وسط رفع الدعم عن المحروقات نهائياً، وقد يكون سيناريو سعر صيرفة تصاعدياً بشكلٍ بارز خلال الأيام القليلة المقبلة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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