باسيل "يجلُد" نفسَه!

علّقت مصادر سياسيّة على مضمونِ آخر تصريحٍ لرئيس "التيار الوطنيّ الحر" النائب جبران باسيل من دوما، حيثُ قال قبل يومين: "من يحرم الناس من الإنماء والكهرباء لا يقتصّ من فريق سياسي بل يُعاقب جميع اللبنانيين".

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واعتبرت المصادر أنّ باسيل يوجّه رسالة إلى نفسِه ولفريقه السياسي الذي أدار وزارة الطّاقة على مدى 13 سنة تقريباً، مشيرةً إلى أنّ باسيل من ساهم بحرمانِ الناس الكهرباء هو سياسات "التيار الوطني الحر" والوزراء الذين أتى بهم إلى وزارة الطاقة خلال السنوات الماضية، إذ لم يكن هناك من نهضة على صعيد تلك الوزارة، بل انعدام ومُراكمة للدين العام.