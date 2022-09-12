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لبنان

بين البطريرك وجعجع.. كيف هي العلاقة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2022 | 04:45
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أرسَى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي، أمس الأحد، الموقف الأساس من انتخابات رئاسة الجمهورية من خلال تركيزه على أمرٍ أساسي وهو أنه "لا مُشكلة بمجيء أي شخصية طالما تحظى بإجماعٍ من الجميع".
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في حديثٍ تلفزيوني، أمس، كان الرّاعي مُصراً على عدمِ رفضِ أيّ شخصية قد تكونُ مطروحة للرئاسة، في حين أنه أرسلَ رسالة قويّة وغير عادية إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حينما قال عنه: "لم أسمع حديثه الأخير الذي تحدث فيه عن رئيس مواجهة، ولا أدري ماذا يقصد بذلك".

إشارةُ الرّاعي باتجاه جعجع فتحت الباب أمام تساؤلاتٍ عمّا إذا كان هناك تواصلٌ بينه وبين الرّاعي، في حين أن اللافت أيضاً هو أن الأخير خالف جعجع تماماً من خلال عدم وضع أي فيتو على إسم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية حينما سُئل عمّا إذا كانت المواصفات الرئاسية تنطبق على الأخير، وقال: "ليش لأ.. وهو يعلم نفسه إن كان قادراً على جمع القوى وإن كان هناك من توافق عليه فليكن، وإن كان التوافق على غيره فليكن أيضاً.. أي شخصية يمكن التوافق عليها لا مشكلة فيها".

أمّا الأمر الأهم فهو أنّ الراعي أكّد وجود تواصلٍ مع "حزب الله"، وهو أمرٌ اعتبرته مصادر سياسية بمثابة تثبيتٍ لانفتاح بكركي على أي جهةٍ سياسية مهما كان الاختلاف معها كبيراً. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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