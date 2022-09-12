لليوم الثالث على التوالي... لا إنترنت في الهرمل

لا تزال خدمة الإنترنت في الهرمل متوقفة لليوم الثالث على التوالي في المدينة كما في سائر قرى القضاء.



تجدر الإشارة إلى أن موظفي اوجيرو ما زالوا متوقفين عن العمل.