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لبنان
لليوم الثالث على التوالي... لا إنترنت في الهرمل
Lebanon 24
12-09-2022
|
04:07
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لا تزال خدمة الإنترنت في الهرمل متوقفة لليوم الثالث على التوالي في المدينة كما في سائر قرى القضاء.
تجدر الإشارة إلى أن موظفي اوجيرو ما زالوا متوقفين عن العمل.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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الهرمل
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