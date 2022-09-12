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لبنان

لليوم الثالث على التوالي... لا إنترنت في الهرمل

Lebanon 24
12-09-2022 | 04:07
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لا تزال خدمة الإنترنت في الهرمل متوقفة لليوم الثالث على التوالي في المدينة كما في سائر قرى القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن موظفي اوجيرو ما زالوا متوقفين عن العمل.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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