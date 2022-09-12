تفاصيل طقس منتصف أيلول في لبنان.. الأمطار عائدة في هذا اليوم!

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وجاء في النشرة الاتي:



- الحالة العامة:



طقس معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، يتحول الى متقلب ابتداءً من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا حيث تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً حتى الخميس، حيث يعود الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع نهاية الأسبوع.



معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24و 32 درجة.



- الطقس المتوقع في لبنان:



الإثنين: توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائماً جزئياً مع رياح ناشطة خصوصاً في المناطق الشمالية حيث تصل الى 70 كلم/س فترة بعد الظهر. كذلك، فإنه من المتوقع أن نشهد انخفاضاً اضافياً في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل. كذلك، فإن الضباب قد يتشكّل على المرتفعات وسط توقعات بتساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر حيث يصبح الطقس غائمًا.طقس معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، يتحول الى متقلب ابتداءً من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا حيث تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً حتى الخميس، حيث يعود الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع نهاية الأسبوع.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين 24و 32 درجة.

قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً.



الثلاثاء:

غائم جزئياً مع رياح ناشطة بخاصة في المناطق الشمالية حيث تصل الى 70 كلم/س فترة بعد الظهر، وانخفاض اضافي في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل . يتشكّل الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر حيث يصبح الطقس غائمًا.



الأربعاء:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة، يتشكّل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة أحياناً.



الخميس:

غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، مع احتمال تساقط الرذاذ في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم.



- الحرارة على الساحل من 20 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 25 درجة، في الداخل من 15 الى 34 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين 15و 35 كم/س.

- الانقشاع: جيّد على الساحل، متوسّط الى سيء أحياناً على المرتفعات بدءًا من بعد الظهر بسب تشكّل الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85% .

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 6,18

- ساعة غروب الشمس: 18,51