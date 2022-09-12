تحرّك داخل مخيّم عين الحلوة بعد الإشتباكات الأخيرة.. ما السّبب؟

Advertisement

نفذ عدد من سُكان مخيّم عين الحلوة، اليوم الإثنين، اعتصاماً في منطقة الشارع التحتاني ضمن المخيم، احتجاجاً على الإشتباكات التي حصلت وللمطالبة بالتعويض عن الخسائر النّاجمة عن الإشتباكات التي حصلت مؤخراً في المحلّة.وليل السبت - الأحد، اندلعت مواجهاتٌ مسلحة في المخيم بين عائلتي قبلاوي وبحتي، ما أسفر عن إصابة أكثر من 5 أشخاص فضلاً عن تضرر العديد من المنازل والسيارات والمتاجر.