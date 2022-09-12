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لبنان

المولوي: قرار إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان أصبح نافذاً

Lebanon 24
12-09-2022 | 06:58
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أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، اليوم الإثنين، أنّ قرار إعفاء العراقيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان ومنحهم الإقامة لمدّة 3 أشهر مجاناً، أصبح نافذاً بشكل رسمي.
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وفي تصريحٍ لشبكة "العراقيّة الإخبارية" (واع)، لفت المولوي إلى أنّ "الحكومة اللبنانية كانت في السابق تعفي بعض الدول العربية والأوروبية من التأشيرة وكان العراق مستثنى من ذلك"، وأضاف: "أمّا اليوم فأصبح للمواطن العراقي الدخول إلى لبنان دون تأشيرة بموجب جواز السفر ويتم إعطاؤه إقامة لمدة شهر قابلة للتجديد لمدة 3 أشهر مجاناً".
 
وأكد المولوي أنّ "الحكومة اللبنانية تحرصُ على إقامة علاقات جيدة مع كافة الدول الصديقة"، وأضاف: "القرار الجديد هو نتيجة ما رأيناه مناسباً لوجوب تطوير العلاقات اللبنانية - العراقية، وهناك معاملة بالمثل بيننا وبين العراق".
 
ويوم السبت، صدر قرارٌ عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن إعفاء العراقيين من الحصول على تأشيرة الدخول إلى لبنان. 
 
وبحسب القرار، فإنه سيتم منح الراعايا العراقيين القادمين للسياحة، إقامة مجانية لمدة شهر قابلة للتمديد حتى 3 أشهر". 
كذلك، فقد نصّ القرار على شطب اسم العراق من المادة المتعلقة بحيازة القادمين على مبلغ ألفي دولار أميركي نقدًا أو شيكًا مصدقًا من بنك معروف، كشرط أساسي للدخول إلى الأراضي اللبنانية.
 
 
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