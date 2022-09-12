Advertisement

لبنان

بري عرض الاوضاع المالية مع الخليل والتقى السفيرة الفرنسية

Lebanon 24
12-09-2022 | 07:42
A-
A+
Doc-P-989777-637985912574445366.jpeg
Doc-P-989777-637985912574445366.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الهيئة الادارية الجديدة لجمعية التخصص والتوجيه العلمي برئاسة احمد اسماعيل.

قدم الوفد شرحاً حول برامج عمل الجمعية ولجانها في المرحلة الحالية والمقبلة، كما قدم درعاً لبرّي تقديراً لجهوده في دعم الجمعية وأحد أبرز مؤسسيها.
Advertisement
 
كذلك، استقبل الرئيس بري أيضاً السفيرة الفرنسية آن غريو حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجات والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وبعد الظهر، عرض رئيس المجلس الاوضاع المالية خلال لقائه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل .  
 
على صعيد آخر، أبرق الرّئيس بري لرئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل ولرئيس مجلس اللوردات البارون جون ماكفيل معزياً بوفا الملكة اليزابيث الثانية.
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:27 | 2022-09-12
14:33 | 2022-09-12
14:30 | 2022-09-12
14:23 | 2022-09-12
14:00 | 2022-09-12
13:37 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website