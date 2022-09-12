بري عرض الاوضاع المالية مع الخليل والتقى السفيرة الفرنسية

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قدم الوفد شرحاً حول برامج عمل الجمعية ولجانها في المرحلة الحالية والمقبلة، كما قدم درعاً لبرّي تقديراً لجهوده في دعم الجمعية وأحد أبرز مؤسسيها.كذلك، استقبل الرئيس بري أيضاً السفيرة الفرنسية آن غريو حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجات والعلاقات الثنائية بين البلدين.وبعد الظهر، عرض رئيس المجلس الاوضاع المالية خلال لقائه وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل .على صعيد آخر، أبرق الرّئيس بري لرئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل ولرئيس مجلس اللوردات البارون جون ماكفيل معزياً بوفا الملكة اليزابيث الثانية.