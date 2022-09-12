27
o
بيروت
27
o
طرابلس
13
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
13
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في وزارة المالية.. اجتماعٌ مهم تناول سعر الصرف
Lebanon 24
12-09-2022
|
07:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُقد في وزارة المالية اليوم اجتماع عمل ضمّ إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ومدير المالية العامة جورج المعراوي ومجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي، والمستشارتان زينة قاسم وكلودين كركي.
Advertisement
وخُصّص الاجتماع للتداول في إمكان تعزيز واردات الخزينة والسياسات الضريبية، وسبل تكييفها مع تبدلات سعر الصرف، وتعزيز واردات الخزينة بغية تمكين الدولة من القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الاجتماعية منها والصحية.
وشدّد الوزيران الشامي والخليل على "أهمية الوصول إلى إجراءات تصحيحية لاستعادة الخزينة إمكاناتها التمويلية، خصوصاً بعد تدهور الإيرادات بسبب تدهور سعر الصرف لليرة اللبنانية، وانعكاسها على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية".
وافاد المكتب الاعلامي للوزير الخليل أن مجموعة الخبراء (IMF Tax Policy Mission) موجودة في لبنان وستجري لقاءات مع خبراء ومختصين من مؤسسات من القطاعين العام والخاص، ومن المجتمع المدني، لرسم تصور حول السياسات الضريبية التي تشكل إحدى السبل التي ترفد تمويلياً جانباً من تطبيق خطة التعافي المالي والاقتصادي.
إلى ذلك، وقّع الوزير الخليل قراراً نقل بموجبه اعتماداً بقيمة /6.424.420.000/ل.ل. من رصيد احتياط الجامعة اللبنانية خاص نفقات طارئة لتغطية تعويضات اللجان الفاحصة في المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا، وفي عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وفي المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى نفقات لوجستية متفرقة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
Lebanon 24
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
03:14 | 2022-09-12
12/09/2022 03:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
02:00 | 2022-09-12
12/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
03:35 | 2022-09-12
12/09/2022 03:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
09:43 | 2022-09-12
12/09/2022 09:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّكات في بيروت.. ما جديد قطع الطرقات؟
Lebanon 24
تحرّكات في بيروت.. ما جديد قطع الطرقات؟
06:31 | 2022-09-12
12/09/2022 06:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:27 | 2022-09-12
توقيف شخص في الجنوب بقرار قضائي.. السبب غير مُتوقّع!
14:33 | 2022-09-12
مأساة داخل سجن القبة.. "أزمة قلبية" تُنهي حياة أحد السجناء
14:30 | 2022-09-12
جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام
14:23 | 2022-09-12
تحرّك في آخر لحظات.. الجيش يُحبط عملية هجرة جماعية في الشمال
14:00 | 2022-09-12
عن حقل كاريش و "حزب الله".. ماذا كشف أحد المسؤولين الإسرائيليين؟
13:37 | 2022-09-12
جريمة جديدة في طرابلس.. ما الذي جرى مساء اليوم؟
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
12/09/2022 22:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
12/09/2022 22:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
12/09/2022 22:37:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact