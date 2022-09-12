لجنة الصحة ناقشت مشروع قانون القرض مع البنك الدولي تحت اطار "كوفيد 19"

عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض والاعضاء النواب.

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وبعد الجلسة، قال عبد الله: "ناقشنا اليوم مع وزير الصحة مشروع قانون القرض المقدم من قبل الحكومة مع البنك الدولي للانشاء والتعمير، لتنفيذ مشروع تعزيز استجابة لبنان لجائحة كوفيد 19".

واشار الى أن "هذا القرض لتعزيز الواقع الاستشفائي في الازمة الكبيرة التي يعاني منها، وسنحاول باقصى سرعة ان نلبي طلب الوزارة لانه في الاساس هو موجه لتخفيف اعباء فاتورة الاستشفاء على مرضى وزارة الصحة، ان كان كوفيد او غير كوفيد".

واضاف: "المبدأ الاساسي، وقد شرحه معالي الوزير في الجلسة للزملاء النواب، اننا في اطار التحضير مستقبلا لخطة صحية علمية واسعة تأخذ بعين الاعتبار وضعنا الاقتصادي والمالي وحاجات الناس، مع التركيز على المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الاولية. وهذا الموضوع قيد التحضير من قبل وزارة الصحة بمواكبة لجنة الصحة النيابية".

واوضح عبدالله ان "هذا القرض هو الوحيد المتاح من المؤسسات الدولية المقترضة تحت اطار كوفيد، ولكن نستطيع من خلاله ان نؤمن رفع تغطية وزارة الصحة، اكيد ليس بالقدر المطلوب".

وتابع: "اليوم المواطن يتحمل العبء الاساسي من فروقات وزارة الصحة لكن على الاقل نخفف من هذه النسبة ربما من 80% الى %60 او %50، وجرى نقاش مفصل في اللجنة حول هذا الموضوع وتمت الموافقة على المشروع مع اعتراض احد الزملاء الذي طالب بان تكون هناك خطة شاملة تأخذ بعين الاعتبار اوضاع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الاولية وان يكون الاقتراض هادفا تجاه هذه الخطة".

وأكد عبدالله أن اللجنة ستحاول ان نتابع الموضوع مع اللجان المعنية، لكي نتمكن من ان يكون هناك تخفيض على اعباء فروقات المواطنين".