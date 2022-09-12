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لبنان

بوصعب بحث وسفيرة فرنسا في ملف الترسيم البحري والاستحقاق الرئاسي

Lebanon 24
12-09-2022 | 08:36
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس قبل ظهر اليوم، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وتم التطرق لموقف فرنسا" المشجع من موضوع الترسيم البحري ودور شركة توتال".

 
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وتناول النقاش أيضاً موضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وجميع القوانين المتعلقة به.

 
 

كذلك، تركز الحديث على الاستحقاق الرئاسي المقبل، و"أهمية احترام المهل الدستورية لانجازه في موعده كون الوضع في لبنان لا يحتمل أي تأجيل، وان فرنسا والمجتمع الدولي يراقبان عن كثب هذا الاستحقاق المهم في هذه المرحلة المفصلية بالنسبة لللبنانيين".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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