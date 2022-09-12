بوصعب بحث وسفيرة فرنسا في ملف الترسيم البحري والاستحقاق الرئاسي

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه بالمجلس قبل ظهر اليوم، سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو، وتم التطرق لموقف فرنسا" المشجع من موضوع الترسيم البحري ودور شركة توتال".

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وتناول النقاش أيضاً موضوع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وجميع القوانين المتعلقة به.

كذلك، تركز الحديث على الاستحقاق الرئاسي المقبل، و"أهمية احترام المهل الدستورية لانجازه في موعده كون الوضع في لبنان لا يحتمل أي تأجيل، وان فرنسا والمجتمع الدولي يراقبان عن كثب هذا الاستحقاق المهم في هذه المرحلة المفصلية بالنسبة لللبنانيين".