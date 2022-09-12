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لبنان

قائد الجيش استقبل سفير الاوروغواي وعرض الوضع الامني مع اللواء ابراهيم

Lebanon 24
12-09-2022 | 09:04
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير دولة الأوروغواي في لبنان Carlos GETTO، في زيارة تعارف لمناسبة توليه مهامه الجديدة في لبنان. كما استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وتناول البحث الأوضاع الأمنية في البلاد.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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جوزيف عون

عباس ابراهيم

لبنان

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