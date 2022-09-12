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لبنان

اجتماع امني بخصوص طرابلس غدا

Lebanon 24
12-09-2022 | 09:13
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يترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، يوم غد الثلاثاء، لإقرار خطة أمنية مستدامة لطرابلس بشكل خاص ومن شأنها أن تحفظ أمن أهلها وأحيائها.
 
 
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بسام المولوي

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