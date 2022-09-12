اجتماع امني بخصوص طرابلس غدا

يترأس وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، يوم غد الثلاثاء، لإقرار خطة أمنية مستدامة لطرابلس بشكل خاص ومن شأنها أن تحفظ أمن أهلها وأحيائها.

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