تأجيل انتخابات المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي "أوجيرو" الى هذا التاريخ

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال "اوجيرو"، "تأجيل إجراء انتخاباته نتيجة الاضراب، والتي كانت مقررة الخميس ۸ الحالي إلى الخميس ۲۹ منه، من الثامنة صباحاً ولغاية الثانية من بعد الظهر، في المراكز: بئر حسن - طرابلس المينا – الزوق - الكرك - صيدا، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني تؤجل الانتخابات ليوم الخميس في 6 تشرين الاول المقبل بمن حضر".

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وفي بيان له، حثّ المجلس التنفيذي للنقابة "جميع الموظفين على تسديد اشتراكاتهم"، داعياً "الراغبين بالترشح للانتخابات الى تقديم طلباتهم حتى الإثنين 26 الحالي، الثانية بعد الظهر حسب الأصول المتبعة".

وتستقبل أمانة السر طلبات الترشيح طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية من بعد الظهر في مكتب أمين سر النقابة في بئر حسن، على أن تُعتبر طلبات الترشيح المقدمة سابقاً والمستوفاة للشروط سارية المفعول للإنتخابات المؤجلة.