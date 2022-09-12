Advertisement

لبنان

نقابة عمال مياه لبنان الشمالي: نهيب بالنقيب عودة العودة عن استقالته

Lebanon 24
12-09-2022 | 09:37
A-
A+
Doc-P-989816-637985979569789425.jpg
Doc-P-989816-637985979569789425.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة مياه لبنان الشمالي، أنه "‏بناء على التواصل الذي تم بين أعضاء مجلس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي، و نظرا لما تمر فيه البلاد عموما والمؤسسة بخاصة ولأن المرحلة الاستثنائية تتطلب نقابيا استثنائيا مثل الرئيس كمال مولود ولإصرار أعضاء مجلس التنفيذي، فإننا نهيب بالنقيب مولود العودة عن وضع استقالته بالتصرف لما يشكل من قيمة مضافة للعمل النقابي والوظيفي ".

 
Advertisement
 

وأوضح المجلس في بيان له بعد اجتماعه، ان "الاجتماع جاء بعد استقالة رئيس قسم الإنتاج في مؤسسة مياه لبنان الشمالي ونقيب العمال السيد كمال مولود، احتجاجا على تفاقم أزمة المياه وتقاعس المسؤولين عن تلبية حاجات المؤسسة من محروقات وتأمين التيار الكهربائي لتغذية محطات الضخ وقسم الإنتاج في مدينة طرابلس".

 

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:27 | 2022-09-12
14:33 | 2022-09-12
14:30 | 2022-09-12
14:23 | 2022-09-12
14:00 | 2022-09-12
13:37 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website