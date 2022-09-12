نقابة عمال مياه لبنان الشمالي: نهيب بالنقيب عودة العودة عن استقالته

أعلن المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة مياه لبنان الشمالي، أنه "‏بناء على التواصل الذي تم بين أعضاء مجلس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الشمالي، و نظرا لما تمر فيه البلاد عموما والمؤسسة بخاصة ولأن المرحلة الاستثنائية تتطلب نقابيا استثنائيا مثل الرئيس كمال مولود ولإصرار أعضاء مجلس التنفيذي، فإننا نهيب بالنقيب مولود العودة عن وضع استقالته بالتصرف لما يشكل من قيمة مضافة للعمل النقابي والوظيفي ".

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وأوضح المجلس في بيان له بعد اجتماعه، ان "الاجتماع جاء بعد استقالة رئيس قسم الإنتاج في مؤسسة مياه لبنان الشمالي ونقيب العمال السيد كمال مولود، احتجاجا على تفاقم أزمة المياه وتقاعس المسؤولين عن تلبية حاجات المؤسسة من محروقات وتأمين التيار الكهربائي لتغذية محطات الضخ وقسم الإنتاج في مدينة طرابلس".