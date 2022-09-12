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لبنان

توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)

Lebanon 24
12-09-2022 | 09:43
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تسود حالة من التوتر عند تقاطع المشرفية - مار مخايل، جراء اشكال حصل بين عائلتين تخلله اطلاق نار متبادل، الأمر الذي استدعى الجيش للتدخل. 
 
وفي التفاصيل بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24" أن المدعو علي ح. ويعمل في الإقراض بالفائدة، قام برفقة عدد من المسلحين باطلاق النار بكثافة في اتجاه "كافيه 77" قرب المشرفية، حيث قامت مجموعة اخرى من آل م. بالرد بالمثل، ما استدعى تدخل افراد من الجيش الذين كانوا يتواجدون عند الحاجز وعمدوا إلى إطلاق النار في الهواء. وبحسب المعلومات الاولية فقد تم توقيف احد المشاركين في الإعتداء، فيما يزال الوضع متوترا. امّا سبب الاشكال فيرجح انه يعود لخلافات مادية بين افراد العائلتين الذين يعملون في مجال الصيرفة في السوق الموازية. 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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