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لبنان

شقير وقع مذكرة تفاهم مع مدير "ESA" لإطلاق دورات تدريبية للمحكمين والوسطاء

Lebanon 24
12-09-2022 | 09:41
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وقع رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، بصفته رئيس مجلس الأمناء في المركز اللبناني للتحكيم التابع لغرفة بيروت وجبل لبنان، مذكرة تفاهم مع مدير المعهد العالي للأعمال (ESA) ماكسانس ديو لإطلاق دورات تدريبية للمحكمين والوسطاء.
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وأوضح شقير في تصريح له بعد التوقيع أن "هذا التعاون يشكل حجر الأساس لمبادرة إنشاء أكاديمية المحكمين العربية التي يرعى نشأتها المركز اللبناني للتحكيم والوساطة بتشجيع ودعم من إتحاد الغرف اللبنانية".
 
 
 
وشدد شقير على أن "هذه الخطوة ترسخ موقع لبنان الإقتصادي والتجاري المميز ودوره الريادي في مختلف المجلات لا سيما في مجال التحكيم والوساطة الذي تميز به على مستوى المنطقة".
 
 
ويأتي توقيع المذكرة في أعقاب تشكيل مجلس أمناء جديد للمركز اللبناني للتحكيم والوساطة، يضم شخصيات مرموقة في القانون والإقتصاد سيكون لها بصمات جلية في تقدم المركز.
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