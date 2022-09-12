ارتفاع في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة عصراً



Advertisement بينما سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح اليوم، ما بين 35250 و35300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، عصر اليوم الإثنين، ما بين 35450 و35550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.