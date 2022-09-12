هل تغيرت أسعار الدواجن في الاسواق؟

أعلنت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس أنه "خلافاً لما تم تداوله عن حصول إرتفاع في أسعار الدواجن، فإن أسعار الدجاج لم تتغير في الأسواق، وهي لا تزال على حالها في الاسابيع الاخيرة، وأقل من الأسعار في دول الجوار، على الرغم من إرتفاع سعر الدولار. وهذا يعني إنها انخفضت قياساً لسعر صرف الدولار الذي سجل إرتفاعاً خلال الاسابيع الماضية".

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وفي بيان لها، أشارت النقابة الى أن "استقرار أسعار الدجاج وعدم حصول تغييرات مفاجئة، يعود إلى أن الدجاج إنتاج وطني، وأن انعكاس إرتفاع سعر الصرف الدولار عليه لن يكون بالسرعة والوتيرة ذاتها على أسعار المنتجات المستوردة".

وشددت على أنه "خلال الأيام الطبيعية وبشكل أكبر في زمن الأزمات، المطلوب الحفاظ على الإنتاج الوطني وحمايته، (القطاعات المنتجة)، خصوصاً قطاع الدواجن الذي يوفر حاجات لبنان الإستهلاكية بشكل كامل وفرص عمل لـ20 ألف عائلة".



وأكدت أنها ستُطلع الرأي العام اللبناني بإستمرار على "مختلف التطورات الحاصلة والمتعلقة بقطاع الدواجن"، وهي على استعداد "للتوضيح والإجابة عن أي تساؤل بكل شفافية".