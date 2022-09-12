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لبنان

الابيض ترأس الاجتماع الاول للجنة مناقصة الدواء المشتركة

Lebanon 24
12-09-2022 | 10:06
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عقد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض اليوم، الاجتماع الأول للجنة مناقصة الدواء المشتركة، حضره ممثلون عن الجهات الضامنة الرسمية والتي تشمل وزارة الصحة والضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة.

 
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وتهدف اللجنة الى توحيد مناقصات شراء الدواء المدعوم بين الجهات الضامنة كافة وخاصة مناقصة سنة 2023.

 
 

 وسيكون هناك اجتماعات بصورة منتظمة لتطوير خطة عمل اللجنة والاتفاق على الخطوات المقبلة لوضع الأمور الإدارية والفنية في إطارها القانوني، وذلك لتحقيق الهدف الاساسي من تأسيس هذه اللجنة وهو الشراء الموحد للأدوية المدعومة.

المصدر: الوكالة الوطنية
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