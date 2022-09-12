الأبيض عرض مع بومباردييه المشاريع الممولة من السفارة الإيطالية

استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، في مكتبه في الوزارة، سفيرة ايطاليا في لبنان نيكوليتا بومباردييه.

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وتم خلال الاجتماع عرض للمشاريع التي تمولها السفارة الايطالية في لبنان، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.





في البداية، تناول البحث مشروع شراء 5000 آلة لقراءة الرمز الشريطي barcode reader مع تأمين الدعم التقني اللازم والتدريب على استعمالها، وذلك من المنحة الايطالية المقدمة للبنان عبر منظمة الصحة العالمية، والتي تبلغ مليون و 616 الف يورو.





ويهدف هذا المشروع الى دعم نظام مكننة توزيع الدواء الذي تعتمده وزارة الصحة لتوزيع الادوية بطريقة فعالة وعادلة وشفافة. كما ستغطي هذه المنحة تكاليف دعم وتعزيز غرف الطوارىء في سبعة مستشفيات حكومية، من خلال تأمين المعدات اللازمة لها وتدريب العاملين فيها.





وتم التطرق الى الهبة الإيطالية البالغة 500 ألف يورو لتأمين الأدوية اللازمة للأطفال المصابين بالسرطان في لبنان، والتي، حتى الان، تم من خلالها توفير الادوية ل 600 طفل مصاب بالسرطان.