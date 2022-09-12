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لبنان

وفد من كتلة نواب التغيير زار الطاشناق في إطار المبادرة الرئاسية

Lebanon 24
12-09-2022 | 10:36
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زار وفد من تكتل نواب "قوى التغيير" مقر حزب "الطاشناق" في برج حمود، حيث التقى كتلة نواب الارمن برئاسة النائب هاغوب بقرادونيان، في اطار الجولة التي يقوم بها على الكتل النيابية عارضا لمبادرته الرئاسية. 
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وضم الوفد النواب نجاة صليبا، ملحم خلف، حليمة قعقور، مارك ضو ورامي فنج.
 
 
وبعد اللقاء قال خلف: "كان اللقاء ايجابياً، والمبادرة الرئاسية هي نقطة تحول لاسترداد الدولة من خلال الإستحقاق الرئاسي". 
 
 
واضاف :" لبننة الإستحقاق الرئاسي أمر أساسي مفروض علينا جميعاً، ويجب أن نكون أمام مسؤوليتنا الوطنية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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