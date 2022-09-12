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لبنان

المخابرات داهمت منزل ابو سلة.. وهذا ما عثرت عليه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2022 | 10:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ القوة الضاربة في مخابرات الجيش داهمت منزل علي زعيتر المعروف بأبو سلة في حي الشراونة في مدينة بعلبك، وصادرت كميات كبيرة من المخدرات التي كانت مخبأة في قبو بالمنزل. كما ضبطت معملاً لتصنيع حبوب المخدرات من نوع "سيلفيا". 
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علي زعيتر

ابو سلة

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