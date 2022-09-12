المخابرات داهمت منزل ابو سلة.. وهذا ما عثرت عليه

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ القوة الضاربة في مخابرات الجيش داهمت منزل علي زعيتر المعروف بأبو سلة في حي الشراونة في مدينة بعلبك، وصادرت كميات كبيرة من المخدرات التي كانت مخبأة في قبو بالمنزل. كما ضبطت معملاً لتصنيع حبوب المخدرات من نوع "سيلفيا".

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