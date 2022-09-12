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لبنان

نقابة أصحاب الافران: للتعاون مع النقابة من قبل الوزارات والأجهزة المعنية تفادياً لأي أزمة

Lebanon 24
12-09-2022 | 10:23
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اجتمعت نقابة اصحاب الافران في بيروت وجبل لبنان  للمخابز العربية في مقرها برئاسة النقيب ناصر سرور وحضور جميع اعضاء مجلس النقابة.

 
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 وناقش المجتمعون خلال اللقاء "المشاكل التي تعصف بالقطاع". وطالب سرور بـ"مساواة قطاع الافران بقطاع المحروقات، من حيث ان وزير الطاقة يعدل في تسعيرة المحروقات بصفة شبه يومية، بينما تعديل تسعيرة ربطة الخبز اشبه بالمستحيل".

 
 

كما ناشد سرور "وزير الاقتصاد  تحديد موعد للنقابة وفتح صفحة جديدة معها بهدف التعاون وتبادل الافكار للعمل معا من اجل الوصول الى الية مشتركة لحماية اصحاب الافران و المواطن على حد سواء، لا سيما وان كافة مكونات صناعة الخبز تشترى بالدولار الاميركي وتتغير بارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بينما سعر الربطة لا يتغير، ويتحمل اصحاب الافران الخسارة".

 
 

ولفت الى أن "الاستمرار في تحميل الافران النصيب الاكبر من المشكلة، لاسيما في ظل ارتفاع اسعار المحروقات العالمي ادى الى وجود نقص كبير في مادة الطحين عند الاكثرية من الافران لاسيما الصغيرة منها".

 
 

وشدد على "ضرورة التحرك بصفة عاجلة وبالتعاون مع النقابة من قبل الوزارات والأجهزة المعنية، لاجراء كشف ومسح شامل على الافران لتعويض النقص تفاديا لازمة لا تحمد عقباها".

 
 

واعاد  سرور التأكيد على "ضرورة تجاوب وزير الاقتصاد ومد اليد للنقابة لنزع فتيل الازمة التي قد تنفجر في اي وقت، تفاديا للنزاعات لاسيما في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة".

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