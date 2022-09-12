Advertisement

لبنان

جنبلاط أبرق مُعزياً بالملكة إليزابيث الثانية: كانت مؤيدة قوية للديمقراطية

Lebanon 24
12-09-2022 | 11:38
A-
A+
Doc-P-989848-637986049295266844.jpg
Doc-P-989848-637986049295266844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى الملك البريطاني تشارلز الثالث معزياً بوفاة الملكة إليزابيث الثانية. 
 
وجاء في نص البرقية: "لقد شكّلت وفاة صاحبة السموّ الملكي إليزابيث الثانية لحظة حزينة في التاريخ المعاصر لبريطانيا العظمى وللعالم بأسره، وهي التي حافظت على دور وصورة العرش البريطاني لعقود من الزمن وأوفت بواجباتها حتى الدقائق الأخيرة من حياتها. كانت الراحلة مؤيدة قوية للحريات العامة وللديمقراطية. وعاشت أكثر التطورات الهائلة التي حدثت في بريطانيا العظمى وعلى الساحة العالمية. وكان دعمها للوحدة الأوروبية ملحوظًا وهاماً. في هذه الأوقات الصعبة، أتقدم منكم ومن العائلة المالكة والشعب البريطاني بأحرّ التعازي والمواساة".
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:23 | 2022-09-12
22:17 | 2022-09-12
22:31 | 2022-09-12
22:46 | 2022-09-12
22:59 | 2022-09-12
22:54 | 2022-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website