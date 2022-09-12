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لبنان

تهديدٌ إسرائيلي جديد لـ"حزب الله": "سيدفع الثمن"!

Lebanon 24
12-09-2022 | 12:12
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نقلت قناة "العربية" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً في حال محاولته اختبار تل أبيب بشأن الحدود البحرية".

وفي سياق منفصل، أكد المصدر أن إسرائيل عرضت "على أميركا معلومات استخباراتية دفعتها للتشدد بشأن الاتفاق النووي".
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وتابع قائلأً: "الخيار العسكري مطروح على الطاولة بشأن التعامل مع إيران".

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