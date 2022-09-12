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لبنان

تدابير سير غداً على طريق الشام الدولية

Lebanon 24
12-09-2022 | 12:31
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تعبيد على طريق الشام الدولية بين بحمدون وضهور العبادية وذلك اعتباراً من الساعة 8.00 من يوم غد الثلاثاء 13/09/2022، ولغاية الساعة 17،00 من التاريخ ذاته.
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علمًا أن هذه الأعمال لن تؤدي إلى قطع الطريق أو إلى منع مرور الشاحنات.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.  
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