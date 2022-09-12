جوزيف أبو فاضل يُحذر من "مسرحيّة عسكريّة".. وماذا كشف عن باسيل؟

حذّر المُحامي والمُحلل السياسي جوزيف أبو فاضل مما وصفها بـ"المسرحيّة العسكريّة" التي قد تفتعلها إسرائيل بشأن ملف ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، موضحاً أنّ هناك مخاوف من أن تجرّ تل أبيب "حزب الله" لمواجهة في هذا التوقيت الضاغط من الملف، وقال: "الأيام المُقبلة حاسِمة جداً، ويجب أن ننتظر ما ستكشفه من تطوّرات".

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وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، رأى أبو فاضل أنّ تعاطي الحكومة اللبنانيّة مع ملف التّرسيم يكشف عن إصرارٍ كبيرٍ للوصول إلى حلّ ينقذ لبنان، معتبراً أن "طريقة تعاطي الحكومة مع الملف بشكلٍ حكيم، هو الذي يُساهم بتبديد العقبات والعمل وفق أُطرٍ واضحة تحفظ حقّ لبنان بالثروة النفطية".

من جهةٍ أخرى، اعتبر أبو فاضل أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل يهتمّ حالياً وبالدرجة الأولى بنزع العقوبات الأميركيّة المفروضة عليه، مشيراً إلى أنّ ترويج باسيل لدولة قطر ينطلق من هذا الباب لا أكثر ولا أقل.

وكشف أبو فاضل أن "باسيل زار قطر مرّات عديدة خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل دفع القطريين للتوسط مع الأميركيين لنزع العقوبات عنه"، وأردف: "رئيس الوطني الحر يعمل على قاعدة ضمان نفسه أولاً لا أكثر ولا أقل".

وإذ رحّب أبو فاضل بالمبادرات العربية تجاه لبنان، تمنى في الوقتِ نفسه أن يُصبح لبنان نقطة التقاءٍ عربيّة مثلما كان في السابق، وقال: "لا نريدُ إلا انتعاش لبنان، وكل ذلك يكونُ بعيداً عن سياسات شخصيات فاسدة أمعنت في نهب ثروات البلد وتكبيده خسائر كبيرة ومراكمة الدين العام".