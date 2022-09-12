الجيش: توقيف مواطن في الجميزة لإقدامه على سرقة دراجة نارية وهاتف خلوي

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجميزة المواطن (ط.ح.) لإقدامه على سرقة دراجة نارية وهاتف خلوي ومحاولة سرقة سيارة في المنطقة المذكورة.سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.