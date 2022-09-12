"عُمولة مصرفيّة" ترتبط بالبنزين.. مَن يدفعها؟

قالت مصادر ناشطة في قطاع النفط لـ"لبنان24"، اليوم الإثنين، إنّ "هناك امتعاضاً كبيراً لدى أصحاب المحطّات من وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط بسبب عدم التحرك لحمايتهم من تقلبات سعر الدولار في السوق، وذلك بعدما رفع مصرف لبنان، اليوم، الدّعم نهائياً عن استيراد البنزين".

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ولفتت المصادر إلى أنّ "المحطات مُهددة بالإقفال إن لم تكن هناك معالجة لموضوع الدولار في الجدول"، وأضافت: "نطالب بحمايتنا وعدم تكبيدنا أي خسارة تطرأ بسبب ارتفاع سعر الدولار. اليوم، نبيع صفيحة البنزين وفق سعر دولار ينصّ عليه الجدول بينما السوق يشهد قفزة إضافية السعر، وعندما نريد شراء البنزين نضطر لأن نتحمّل الفرق في سعر الدولار. فمن يعوّض علينا؟".