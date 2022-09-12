عن حقل كاريش و "حزب الله".. ماذا كشف أحد المسؤولين الإسرائيليين؟

اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس أنّ "تهديدات حزب الله بضرب منصّة الغاز في حقل كاريش، مصطنعة جداً"، مشيراً إلى أن "الحقل المشار إليه هو خارج منطقة الخلاف".

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وفي حديثٍ عبر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال شتاينتس إنّ "الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية سيكون تسوية معقولة"، وقال: "الاتفاقُ جيد لبنان لأنه سيؤدي إلى هدوء في المنطقة. مع هذا، فإننا نستفيد بطريقة غير عادية من احتياطياتنا من الغاز لأننا الدولة الغربية الوحيدة التي لا تُعاني من أزمة طاقة ولا تعاني من نقص في الكهرباء التي يتمّ انتاجها من الغاز".



وأردف: "سعر الغاز في إسرائيل أرخص من السعر الموجود في أوروبا بأشواط، لا بل أرخصُ ثمناً من أماكن كثيرة". وأردف: "سعر الغاز في إسرائيل أرخص من السعر الموجود في أوروبا بأشواط، لا بل أرخصُ ثمناً من أماكن كثيرة".