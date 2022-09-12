عن حقل كاريش و "حزب الله".. ماذا كشف أحد المسؤولين الإسرائيليين؟

اعتبر وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس أنّ "تهديدات حزب الله بضرب منصّة الغاز في حقل كاريش، مصطنعة جداً"، مشيراً إلى أن "الحقل المشار إليه هو خارج منطقة الخلاف".
وفي حديثٍ عبر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قال شتاينتس إنّ "الاتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية سيكون تسوية معقولة"، وقال: "الاتفاقُ جيد لبنان لأنه سيؤدي إلى هدوء في المنطقة. مع هذا، فإننا نستفيد بطريقة غير عادية من احتياطياتنا من الغاز لأننا الدولة الغربية الوحيدة التي لا تُعاني من أزمة طاقة ولا تعاني من نقص في الكهرباء التي يتمّ انتاجها من الغاز".
وأردف: "سعر الغاز في إسرائيل أرخص من السعر الموجود في أوروبا بأشواط، لا بل أرخصُ ثمناً من أماكن كثيرة".
وزعم شتاينتس أنّ "حزب الله قد يلجأ إلى تأجيج الوضع بأمرٍ إيراني مباشر"، معتبراً أن "هذا الأمر لا علاقة له بمسألة ملف الغاز على الإطلاق"، وأردف: "من المفترض أن يبدأ إنتاج الغاز من كاريش الآن. لقد تأخرنا سنة بسبب فيروس كورونا الذي أخر بناء المنصة في سنغافورة".
تهديد جديد
إلى ذلك، نقلت قناة "العربية" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "حزب الله سيدفع ثمناً باهظاً في حال محاولته اختبار تل أبيب بشأن الحدود البحرية".
وفي سياق منفصل، أكد المصدر أن إسرائيل عرضت "على أميركا معلومات استخباراتية دفعتها للتشدد بشأن الاتفاق النووي".
وتابع قائلأً: "الخيار العسكري مطروح على الطاولة بشأن التعامل مع إيران".