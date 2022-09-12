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لبنان

توقيف شخص في الجنوب بقرار قضائي.. السبب غير مُتوقّع!

Lebanon 24
12-09-2022 | 15:27
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أمر المُدّعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بتوقيف أحد أصحاب المولدات إثر توجيهه كلاماً نابياً بحق المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي ماهر الزين.
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لبنان

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