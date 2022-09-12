26
o
بيروت
28
o
طرابلس
11
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
11
o
بشري
26
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
توقيف شخص في الجنوب بقرار قضائي.. السبب غير مُتوقّع!
Lebanon 24
12-09-2022
|
15:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمر المُدّعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بتوقيف أحد أصحاب المولدات إثر توجيهه كلاماً نابياً بحق المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي ماهر الزين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: رأس النظام اللبناني يمارس سياسة "ما خلّونا" فمن تسبب بخسائر بقيمة 22 مليار دولار في الكهرباء وأوقف معمل دير عمار ويحمي المياومين وأصحاب المولدات يسخر منّا
Lebanon 24
باسيل: رأس النظام اللبناني يمارس سياسة "ما خلّونا" فمن تسبب بخسائر بقيمة 22 مليار دولار في الكهرباء وأوقف معمل دير عمار ويحمي المياومين وأصحاب المولدات يسخر منّا
13/09/2022 06:15:26
13/09/2022 06:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الدولار والمولدات الخاصة... مشكلة جديدة تواجه اللبنانيين
Lebanon 24
بين الدولار والمولدات الخاصة... مشكلة جديدة تواجه اللبنانيين
13/09/2022 06:15:26
13/09/2022 06:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن تسعيرة "المولدات" في كل لبنان.. هكذا ستصبح
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن تسعيرة "المولدات" في كل لبنان.. هكذا ستصبح
13/09/2022 06:15:26
13/09/2022 06:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ملف الانتخابات الرئاسية يتصدّر أولويات فرنسا في لبنان.. "المملكة": الإستحقاق والرئيس أولوية
Lebanon 24
ملف الانتخابات الرئاسية يتصدّر أولويات فرنسا في لبنان.. "المملكة": الإستحقاق والرئيس أولوية
13/09/2022 06:15:26
13/09/2022 06:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
مولدات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
Lebanon 24
"عروس الموسم".. ما لا تعرفونه عن داليا جنبلاط الضاهر (صور)
03:14 | 2022-09-12
12/09/2022 03:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
Lebanon 24
الدّعم رُفع بشكل كامل.. هكذا أصبح سعر البنزين اليوم
03:35 | 2022-09-12
12/09/2022 03:35:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
Lebanon 24
لماذا يصرّ باسيل على عدم وصول عون إلى بعبدا؟
02:00 | 2022-09-12
12/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يُحذر من "مسرحيّة عسكريّة".. وماذا كشف عن باسيل؟
Lebanon 24
جوزيف أبو فاضل يُحذر من "مسرحيّة عسكريّة".. وماذا كشف عن باسيل؟
12:43 | 2022-09-12
12/09/2022 12:43:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الضاحية الجنوبية.. هذا ما حصل عند تقاطع المشرفية (فيديو)
09:43 | 2022-09-12
12/09/2022 09:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:23 | 2022-09-12
عون: أغادر القصر اذا كان يوماً طبيعياً
22:17 | 2022-09-12
الترسيم "البرمائي" محور نقاشات لبنانية وهوكشتاين ينتظر "الجواب"!
22:31 | 2022-09-12
ملف الانتخابات الرئاسية يتصدّر أولويات فرنسا في لبنان.. "المملكة": الإستحقاق والرئيس أولوية
22:46 | 2022-09-12
اليونيفيل تصوّب: مجلس الأمن يؤكّد "حرّية حركتنا".. والتنسيق مستمرّ مع الجيش
23:03 | 2022-09-12
البنزين بالدولار... والأسعار بلا سقف
22:59 | 2022-09-12
إرباك قضائي: 3 قضاة رفضوا تعيينهم كرديفين في جريمة المرفأ
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
13/09/2022 06:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
13/09/2022 06:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
13/09/2022 06:15:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact