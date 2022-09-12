توقيف شخص في الجنوب بقرار قضائي.. السبب غير مُتوقّع!

أمر المُدّعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بتوقيف أحد أصحاب المولدات إثر توجيهه كلاماً نابياً بحق المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي ماهر الزين.

Advertisement